Qualità della vita 2022: ambiente, cultura e tempo libero fanno volare Siena al quarto posto

Ambiente, servizi, demografia, società, cultura e tempo libero: questi sono gli ambiti che fanno volare la provincia di Siena nella classifica sulla qualità della vita 2022 de Il Sole 24 ore.

Il nostro territorio, in un anno, scala undici posizioni e da quindicesimo adesso si trova in quarto. Meglio di noi fanno solo Bologna, Bolzano e Firenze.

Il migliore risultato nelle sei macro-categorie prese in analisi dal quotidiano è ottenuto in “Ambiente e servizi”: siamo secondi, mentre un anno fa eravamo cinquantesimi. E voliamo grazie al primo posto ottenuto alla voce “Sportelli bancari” , che calcola la presenza di Atm per ogni 10mila abitanti, e al secondo posto ottenuto al sottoindicatore “Bambini” che prende in esame dodici parametri tra cui asili nido, aree giochi, pediatri, scuole accessibili. Bene anche i sottindicatori “Isole pedonali” dove siamo decimi e “Ecosistema urbano” dove siamo undicesimi. Non siamo ancora una provincia per i giovani, visto che siamo 99esimi in Italia in una voce che esamina dodici parametri tra cui concerti, aree sportive, nozze, età al primo figlio.

Grande risultato anche per “Cultura e tempo libero”: qui Siena è quarta e sale di otto posizioni rispetto al 2021. A premiarci è anche la medaglia d’oro nel sotto-indicatore “Patrimonio museale”( i musei ogni 100km2, ndr.). Molto bene anche il parametro “Aziende agrituristiche” e “Librerie” dove otteniamo la medaglia d’argento. Nota stonata invece per le voci “Verde urbano fruibile” e “Bar” dove siamo in fondo alla classifica con un 81esimo e 80esimo posto.

La terza categoria dove andiamo molto bene è quella di “Demografia e società”: siamo noni con una crescita di sei posizioni. Ci premia innanzitutto la voce “Medici specialisti”, che calcola la presenza dei dottori per ogni diecimila abitanti e dove siamo primi. Ottavi invece per la “Qualità della vita delle donne”. Da segnalare anche che Siena è la quarta provincia d’Italia per gli “Iscritti all’Albo italiani residenti all’estero”. Tra le sottocategorie dove andiamo male ce ne è una in particolare che deve suonare come campanello di allarme: è quella dell”Indice di dipendenza strutturale” che calcola il rapporto tra non attivi (0-14 anni e 65 anni e più) ogni 100 attivi (15-64 anni): siamo 92esimi.

L’ultimo ambito dove cresciamo è quello della “Ricchezza e dei consumi” : saliamo di nove posizioni e siamo 36esimi. Cresce il “Valore aggiunto pro capite” dell’1,4% rispetto ad un anno fa e ci piazziamo trentesimi. Sale anche il “Prezzo medio di vendita” delle case (calcolato sugli euro al metro quadro di un’abitazione nuova in zona semicentrale nei capoluoghi, ndr)di 1,9 punti percentuali. E qui siamo 15esimi in classifica. Scende invece di oltre 3 punti percentuali il “Canone medio di locazione” che calcola gli euro pagati al mese d’affitto per appartamenti nuovi di 100 mq in zona semicentrale nel comune capoluogo. Siena è comunque una delle provincie dove si paga di più rispetto alla media nazionale.

Scendiamo di undici posizioni nella macro-categoria “Giustizia e sicurezza” dove siamo 39esimi. A flagellare il nostro territorio, ricordano da Il Sole 24 ore, sono, come ormai da anni, le “Truffe e frodi informatiche” . Nell’indice della criminalità 2022 sono oltre 717 le denunce per truffa per ogni 100mila abitanti e dove siamo quinti a livello nazionale. Inoltre siamo quinti in Italia alla voce “Reati legati agli stupefacenti” e settimi alla voce “Furti con strappo”.

Il risultato peggiore infine è alla categoria “Affari e lavoro” dove siamo 56esimi e scendiamo di undici posizioni. Nel nostro territorio ci sono sempre meno “Start-up” (siamo 76esimi con una decremento annuale del 2,5%, ndr), “Nuove iscrizioni” di imprese (siamo ottantaduesimi, ndr). Brutto il segnale che arriva dall'”Imprenditoria giovanile” visto che siamo 97esimi in Italia e anche quello delle “Imprese che fanno e-commerce”: il valore è pari a zero in percentuale sulle aziende registrate in Camera di Commercio, siamo 72esimi.