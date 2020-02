Psicosi coronavirus, supermercati senesi presi d’assalto

Il coronavirus fa paura ed è già psicosi. Non sono solo le “zone focolaio” soggette a isolamento quelle in cui si è diffuso il timore per il covid-19, ma il panico sembra aver raggiunto anche le regioni dove ancora non si registrano contagi. Anche a Siena lo scenario non cambia. Questa mattina, gli scaffali della Coop Le Grondaie sono stati presi d’assalto: farina, zucchero, pasta e altri alimenti completamente spariti dagli espositori del grande supermercato.

Situazione simile anche alla Conad di piazza Matteotti, dove fanno sapere di aver registrato una grande affluenza, fenomeno strano nelle prime ore del mattino e tanta gente anche con più carrelli pieni. Numerosissime anche le spese a domicilio che sono state richieste, anche questa un’anomalia che dal supermercato del centro storico dicono di aver riscontrato raramente.

Dal Carrefour di piazza Maestri del Lavoro, le notizie non sono diverse. Dal grande store, fanno sapere di un’alta affluenza sia ieri che nella mattinata di oggi, sicuramente anomala rispetto alla media. I beni acquistati maggiormente sono quelli di prima necessità: farina, zucchero, passata di pomodoro, tonno, pasta e tutti quei prodotti a lunga conservazione. Svuotati gli scaffali dei prodotti disinfettanti. Il personale del supermercato si è attivato per effettuare ordini più abbondanti, così da permettere ai clienti di trovare sempre il necessario, in quanto si aspettano un ulteriore aumento del fenomeno.

Questa mattina, già alle 9.50, la Coop si presentava così (grazie a Eleonora Tiravelli per le foto):

Arianna Falchi