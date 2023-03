Provincia di Siena, sì a una variazione di bilancio da 4 milioni per nuove opere pubbliche su tutto il territorio

Una variazione di bilancio sulle annualità 2023-2024-2025 per un importo complessivo di oltre 4 milioni e 300 mila euro e che prevede nuovi interventi nella programmazione provinciale per maggiori entrate dovute a finanziamenti pervenuti all’ente. E’ quanto approvato nel corso della seduta del Consiglio provinciale che si è tenuto nel Palazzo della Provincia.

“Un atto che ci consente – spiega il presidente David Bussagli – di programmare nuovi interventi necessari su scuole, viabilità e digitalizzazione andando ad implementare le opere in fase di realizzazione per una sempre maggiore sicurezza dei nostri istituti e la risoluzione di alcune importanti frane. Una variazione resa possibile dall’impegno della nostra struttura che, grazie ad una capacità di progettazione e cantierabilità dei progetti, è riuscita ad intercettare nuove forme di finanziamenti e contributi”.

In particolare, la variazione prevede 250 mila euro per l’adeguamento sismico del Liceo Piccolomini di Siena da avviare per l’annualità 2023, 325 mila euro di fondi Pnrr per la risoluzione della frana in località Biagiotti sulla Sp 65 di Vivo d’Orcia tra Castiglione d’Orcia e Abbadia San Salvatore (annualità 2023). Inoltre, è prevista un’integrazione al contributo per il ripristino della frana sulla Sp 18 in località Casa del Corto a Piancastagnaio per un importo di 572.580 euro nell’annualità 2024. Per l’adeguamento sismico e la palestra dell’istituto Sarrocchi di Siena, nell’annualità 2025, va a bilancio una previsione di 3 milioni di euro per poter partecipare ad un bando Mit, mentre un’integrazione da 45 mila euro prevista per un progetto in corso di miglioramento sulle barriere stradali lungo la Cassia tra Staggia e Bellavista. Due contributi del Mit, uno da 54.514 euro per la progettazione dell’adeguamento sismico del Liceo Lambruschini di Montalcino e uno da 87 mila euro per l’adeguamento sismico dell’istituto Redi di Montepulciano (annualità 2023). Infine, 49 mila euro da fondi Pnrr per la digitalizzazione in smart mobility per l’autorizzazione dei trasporti eccezionali da parte della Provincia e la migrazione al cloud di siti web e servizi on line dal 2023 e 50.400 euro come riconoscimento del canone locazione dei locali di via Tommaso Pendola che saranno messi a disposizione del liceo Piccolomini di Siena.