Provincia di Siena: indetto un bando per un posto di lavoro nel settore viabilità

La Provincia di Siena ha indetto un bando per un posto di lavoro di alta specializzazione nel settore viabilità ed opere pubbliche. Il contratto di lavoro sarà per un impiego a tempo pieno determinato di categoria D, posizione economica D1 CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, per una durata pari al mandato elettivo del Presidente e secondo quanto previsto dall’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

L’incarico comporta l’attribuzione di Posizione Organizzativa. Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di accesso dettagliatamente specificati nell’avviso di selezione, consultabile ed estraibile dal sito internet della Provincia di Siena – sezione Bandi, Avvisi e Concorsi – http://www.provincia.siena.it/bandi-avvisi-e-concorsi.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato all’avviso, dovrà pervenire alla Provincia di Siena entro il 6 Settembre 2020. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi a: Servizio Risorse Umane della Provincia di Siena Tel. 0577/241296 – 291 – 301 – 228 e-mail: [email protected]