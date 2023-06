Prove regolamentate, la prima volta di Selvaggia Pianetti: “Questo è solo l’inizio del mio sogno”

“Questo è solo l’inizio, è il primo capitolo”, ed ancora “il mio sogno è appena partito”. Parole di Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa che poco fa ha montato Amarcord De Mores nella prima batteria delle prove regolamentate odierne facendo così il suo esordio sul tufo. “Come è stato questo assaggio di Piazza del Campo? Incredibile…Cos’altro posso dire?”, è quanto afferma la fantina 26enne che spera di emulare Rosanna Bonelli e che si è distinta quest’anno anche alle corse in provincia. “Penso che un momento come questo fosse difficile aspettarselo- ha continuato-: dall’Entrone fino a Piazza del Campo ho avuto il cuore in gola, il cuore che batteva forte forte”. Prosegue Pianetti: “Durante la prova ho cercato solo di rimanere concentrata. E mia mamma (Spinella, che montò tra volte alla tratta a fine anni 80, ndr.) e Bastiano non mi hanno dato particolari consigli ma mi hanno detto solo di rimanere tranquilla. Per me è stata una sensazione di gratitudine immensa. Questo percorso mi ha portato fino a qua oggi ed ho le lacrime agli occhi”. Intanto tra i fantini ha anche parlato Federico Fabbri che stamani, per la terza batteria, ha montato Demone S’Astore: “Sapevo che Tale e Quale andava bene, non ero sorpreso di questo. Non vedo l’ora intanto di montarlo domani per la Tratta, se c’è l’ok di veterinari e capitani”.