74 pazienti in meno in terapia intensiva: per la prima volta dati incoraggianti

Di seguito il bollettino giornaliero sull’emergenza Covid-19 in Italia letto dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli: Oggi si registrato 2886 nuovi contagi in Italia, il totale è 888274 con 3994 in terapia intensiva, al riguardo Borrelli ha fatto sapere che”oggi abbiamo un dato importante: disuniscono di 74 unità i pazienti in terapia intensiva, è il primo valore negativo dall’inizio dell’emergenza” . Sono 29010 le persone con sintomi e 55270, – pari al 63%- in isolamento domiciliare; i deceduti sono 681 i nuovi deceduti ma ” il valore è in continua e costante diminuzione”e i nuovi guariti invece sono 1238. Durante la conferenza il presidente del consiglio di sanità Locatelli ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del poliziotto in servizio nella scorta del premier Conte