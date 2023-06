Prosegue la distribuzione sacchi per le utenze del centro storico

Il Comune di Siena informa che per le utenze del centro storico prosegue, a partire da giovedì 15 giugno, la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata della carta, sacchi per la raccolta del multimateriale (imballaggi in alluminio, plastica, tetrapak e vetro) e sacchi per l’organico. La consegna è prevista presso i locali dell’Autoparco comunale in strada di Pescaia, 1, con i seguenti orari: lunedì mattina dalle ore 8 alle ore 13 e i giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16:30.

Per ritirare il materiale è necessario presentare un documento di riconoscimento, l’utlima bolletta Tari unitamente alla ricevuta del pagamento. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà delegare una persona di fiducia con una delega scritta. Gli utenti ancora non iscritti a ruolo Tari devono preventivamente regolare la propria posizione rivolgendosi allo sportello di Sigerico Spa presso i locali di via Fontebranda 65.

Per informazioni contattare il numero 0577-292330.