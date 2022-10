Prosegue la campagna vaccinale dell’Asl Toscana sud est

Sono quasi 5mila le prenotazioni per la quarta dose nei centri vaccinali Asl Toscana sud est da qui a fine ottobre. La campagna anti Covid-19 procede anche con i sieri ad m-Rna Bivalenti che garantiscono copertura pure sulle nuove varianti del virus. Come terza o quarta dose, questi vaccini possono essere prenotati da tutta la popolazione over 12. È importante che vi sia distanza di almeno quattro mesi dalla somministrazione della terza dose, del ciclo completo o dal contagio Covid.

3a e 4a DOSE

Ci si può prenotare per le terze e quarte dosi come di consueto, tramite il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it. Naturalmente la vaccinazione rimane volontaria. È possibile fare l’anti Covid-19 in concomitanza con il vaccino antinfluenzale.

Per quanto riguarda la quinta dose per i pazienti più fragili con la quarta fatta da più di 120 giorni, i soggetti interessati sono, secondo quanto previsto dalla circolare 0040319-23/09/2022 del Ministero della Salute, i soggetti estremamente fragili, come trapiantati, e in attesa di trapianto, immunodepressi, oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; persone dializzate o con insufficienza renale cronica grave; persone con immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico… (l’elenco completo allink)

I reparti che seguono i pazienti fragili stanno procedendo a richiamarli, ma il soggetto interessato può rivolgersi direttamente al clinico che lo ha in cura che valuterà se può farla o meno e, nel caso, procederà con la vaccinazione.

CENTRI VACCINALI DELL’ASL TOSCANA SUD EST:

Provincia di Siena:

Siena – Ambulatorio vaccinale strada del Ruffolo 4

Poggibonsi – Centro Vaccinale Distretto Via della Costituzione 30

Montepulciano – Centro Vaccinale Presidio Ospedaliero Nottola

Abbadia San Salvatore – Distretto Socio Sanitario

Provincia di Arezzo:

Arezzo – Centro Vaccinale Via Campo di Marte 25

Bibbiena – Centro Vaccinale Distretto Bibbiena via Colombaia 1

Sansepolcro – Centro vaccinale distretto Sansepolcro via Santi di Tito

Montevarchi – Centro Vaccinale Dip. di Prevenzione c/o P.O. del Valdarno “S.M. alla Gruccia”

Camucia di Cortona – Centro Vaccinale Casa della Salute via Capitini

Provincia di Grosseto: