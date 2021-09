Progetto di educazione civica alla “Saffi”, i bambini imparano la legalità

Progetto di educazione civica all’istituto elementare “Saffi” di Siena, dove questa mattina si è tenuta una iniziativa in collaborazione con la Polizia di Stato. Al centro dell’incontro ci sono stati i temi della legalità, con i giovani delle classi quarte dell’istituto che hanno posto molte domande ai due poliziotti presenti relativamente al loro lavoro, al loro operato quotidiano e ai comportamenti che sono tenuti ad avere nella loro professione. Ai giovani è stato consegnato un diario, con buone pratiche, storie e racconti tutti incentrati sui buoni comportamenti da tenere in un’ottica di convivenza civile. “E’ un progetto molto importante per i nostri studenti – commenta Lucia Rinaldi, vicepreside della Saffi. – Da questa età si iniziano ad introdurre i primi meccanismi e principi sulla legalità. Da sempre collaboriamo con la Polizia e con tutte le forze dell’ordine. Questo progetto è nato da un accordo con il ministero della pubblica istruzione, noi vi abbiamo aderito convintamente”. Il progetto “Il mio diario” coinvolge cinque scuole in tutta la provincia senese. All’iniziativa di questa mattina seguiranno altri incontri sia in via telematica che in presenza.