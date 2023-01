Progetto “Centomila orti in Toscana”: domande aperte per dieci spazi a Ponte a Bozzone

A Castelnuovo Berardenga continua il progetto “Centomila orti in Toscana”, promosso con il supporto della Regione Toscana per riqualificare e valorizzare terreni pubblici incolti come spazi didattici e sociali a disposizione della comunità.

Mercoledì 1 febbraio, dalle ore 18 alle 20, presso il Circolo Arci di Geggiano sarà possibile presentare la domanda per chiedere l’assegnazione della gestione di dieci orti urbani individuati a Ponte a Bozzone, in via Alfieri. Le domande per gli spazi di Ponte a Bozzone possono essere presentate anche utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Comune, www.comune.castelnuovo.si.it, dove sono disponibili anche il bando e il regolamento per aderire al progetto.

L’iniziativa “Centomila orti in Toscana” prevede l’utilizzo e la riqualificazione di terreni pubblici incolti per realizzare orti urbani, ossia aree attrezzate per la coltivazione orticola a uso domestico e per attività di carattere ricreativo, ludico, didattico, di socializzazione, aggregazione e promozione di stili di vita sani. Gli appezzamenti di terreno assegnati hanno una superficie variabile di circa 30 mq ciascuno. La loro coltivazione è consentita solo per uso familiare, nel rispetto del Regolamento approvato nei mesi scorsi dal Comune castelnovino. L’assegnazione ha una durata di 5 anni e avverrà sulla base di una graduatoria delle domande pervenute.

Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio sviluppo economico del Comune di Castelnuovo Berardenga, ai numeri 0577-351302 e 0577-351303, oppure l’Associazione Filarmonico Drammatica di Castelnuovo – a cui il Comune ha affidato la concessione degli orti urbani dopo una selezione pubblica fra le varie associazioni del territorio – al numero 347-5410615.