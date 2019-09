Progetti per gli amici a quattro zampe: a Murlo un tavolo di lavoro sulla gestione del canile

La necessità di migliorare il servizio di toilettatura e rasatura oltre all’aumento delle analisi di laboratorio di routine per la diagnostica relativa alle parassitosi più frequenti. L’installazione di nuove lampade per il riscaldamento nel periodo invernale del canile sanitario, i lavori per una nuova struttura adiacente al canile, che costituirà una pensione per cani e che offrirà un servizio particolarmente utile a tutti i proprietari che, per vari motivi, non possono assistere il proprio cane per un periodo limitato e delimitato come ad esempio quello di un viaggio. Sono questi gli argomenti che a Murlo sono stati discussi nel tavolo composto dal sindaco Ricci, la società Arbiaservizi, la Cooperativa solidarietà, l’Associazione senese salute e Tutela animali. Tante le proposte emerse dal tavolo di lavoro e che, a breve, entreranno nella fase realizzativa. “Il canile sovracomunale che abbiamo a Murlo – dichiara il sindaco Davide Ricci – è una struttura che riteniamo essere molto importante e che come amministrazione vogliamo valorizzare sotto ogni punto di vista. A questo scopo è stato particolarmente utile e fruttifero l’incontro che abbiamo recentemente svolto insieme a tutti gli attori che si occupano della gestione della struttura. Il confronto è stato importante per mettere insieme esperienze e proposte al fine di trovare la migliore sintesi possibile e, ovviamente, sono emersi sia aspetti positivi sia altre situazioni che meritano di essere affrontate con serietà al fine di migliorare il servizio, ma sono certo che lavorando in sinergia riusciremo a raggiungere grandi risultati per i nostri amici a quattro zampe. Un particolare ringraziamento è importante rivolgerlo a tutti i volontari del canile di A.S.S.T.A e alla presidente Maruska Pallanti, che con grande amore e cura dedicano il proprio tempo alla cura dei cani che ospitiamo.”

Il canile sovracomunale di Murlo, che al momento ospita ben 120 cani, sarà presto oggetto di una serie di progetti che coinvolgeranno sia gli studenti delle scuole che la popolazione del senese cui stanno particolarmente a cuore i nostri amici a quattro zampe. Oltre a questo il canile potrebbe, a breve, offrire anche un motivo di inclusione sociale per i ragazzi immigrati (ospiti) di Murlo, che potrebbero collaborare a titolo di volontariato all’interno della struttura. Nella prossima primavera, infine, l’amministrazione comunale sta già organizzando una giornata di “open day” completamente dedicata alla conoscenza del canile, dei suoi servizi e naturalmente dei suoi simpatici e giocherelloni ospiti.