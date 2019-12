Professore elogia Hitler, bufera all’università di Siena. L’attacco di Mentana: “No ai razzisti in cattedra”

Un vero e proprio polverone quello che si è alzato sulle parole che il professore dell’Università di Siena Emanuele Castrucci ha affidato ai social, elogiando Hitler e le idee naziste. Ma il web, non perdona. Non si sono fatte attendere le reazioni di giornalisti ed esponenti politici che, in special modo su twitter, hanno fortemente criticato il docente senese. Primo fra tutti, Enrico Mentana che sulla testata Open critica aspramente anche il rettore Francesco Frati, colpevole – a detta di Mentana – di aver sminuito il fatto (leggi QUI)

Si sono poi aggiunte varie personalità italiane che non hanno mancato di condannare il gesto del professore:

Anna Ascani – viceministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel Governo Conte II

Inquietante che un professore si abbandoni ad espressioni di esaltazione del #nazismo e dell’antisemitismo. Come ha confermato il rettore, verranno presi i dovuti provvedimenti. Nella #scuola e nell’università italiana non può esserci spazio per simili inaccettabili espressioni. https://t.co/q0UA74BFOU — Anna Ascani (@AnnaAscani) 2 dicembre 2019

Emanuele Fiano – deputato Pd

Cioè questo @castrucci1, può elogiare l’assassino della mia famiglia e di milioni di persone, può difendere i Protocolli dei Savi Anziani di Sion, testo base dell’antisemitismo e noi dovremo difendere il suo diritto all’insegnamento? Allora si che uno si sente solo @lofioramonti pic.twitter.com/bOAuPLtEif — Emanuele Fiano (@emanuelefiano) 2 dicembre 2019

Oscar Giannino – Economista

Meglio così, dopo prima reazione pilatesca. Attenzione, vedrete che non è scontato affatto che siano adottate chissà quali misure. E in ogni caso ora garantita la campagna dei fan in stivaloni contro la “censura” a chi elogia Hitler eh… https://t.co/HZtH7aKpsN — Oscar Giannino (@OGiannino) 2 dicembre 2019

Sandro Ruotolo – Giornalista

Questo signore non merita di insegnare all’università di #Siena. Questo signore elogia il #nazismo. Il rettore fa finta di nulla. Lui si chiama #EmanueleCastrucci. È il caso di sospenderlo dall’insegnamento. Nazismo e fascismo non sono opinioni. Sono crimini. pic.twitter.com/6lD43Tn3ZY — sandro ruotolo (@sruotolo1) 2 dicembre 2019

Cristhian Raimo – scrittore

Il professore filonazista di Siena è un editorialista del Primato Nazionale, la rivista di Casapound, quel magazine che tutela la libertà di esprimere la nostalgia dello sterminio sistematico e dello ziklon b in tempi di dittatura del politicamente corretto. — christian raimo (@christianraimo) 2 dicembre 2019

Andrea Orlando – deputato Pd

Per un professore dell’Università di Siena “Hitler difendeva la civiltà europea”.

Per il rettore:”opinioni personali”.

Nulla da aggiungere? — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) 2 dicembre 2019

Movimento 5 Stelle

Le parole del professore dell’Università di Siena #Castrucci sono inaccettabili. Il nazismo non è un’opinione. Chi dice tali cose non può insegnare nulla a nessuno. Auspichiamo un celere provvedimento per impedire a chi propugna simili idee di continuare a coprire quella cattedra — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) 2 dicembre 2019

Sul caso è inoltre intervenuta con una nota stampa la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni. “Chi ha il potere di allontanarlo dall’Università lo faccia e al più presto – scrive-. Nel 2019 non è possibile assistere senza far niente alla promozione impunita di contenuti nazisti e fascisti. Questo professore non può più insegnare ai nostri giovani. La nostra è una Repubblica nata dalla Resistenza al nazifascismo, è bene fare memoria di questa not a storica oggi dimenticata dai più”.