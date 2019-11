Processo BMps, i legali di Mussari: “E’ innocente. Come a Siena, questa condanna svanirà”

“Anche a Siena eravamo partiti con una condanna, e l’esito è a tutti noto. Svanirà in grado di appello anche questa incredibile condanna, perché Giuseppe Mussari è innocente”. Queste le prime parole parole dei tre legali difensori dell’ex presidente di Banche Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari.

Immediatamente dopo la condanna da parte del tribunale di Milano, gli avvocati Tullio Padovani, Fabio Pisillo e Francesco Marenghi sono intervenuti pubblicamente. I tre avvocati fanno riferimento alle assoluzioni di Giuseppe Mussari, dell’ex dg Antonio Vigni e dell’ex capo area finanza Gianluca Baldassarri ottenute in seguito alla decisione della quinta sezione penale della Cassazione che, a fine maggio 2019, aveva rigettato il ricorso della procura generale di Firenze contro la sentenza del dicembre 2017. Con quell’atto infatti la Corte d’appello del capoluogo toscano aveva assolto i tre imputati “perché il fatto non costituisce reato” ribaltando, lo ricordiamo, la sentenza di primo grado del Tribunale di Siena che, nel gennaio 2014, aveva condannato i vertici di BMps a 3 anni e 6 mesi di reclusione e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, con le imputazioni di ostacolo alla vigilanza per la ristrutturazione del derivato Alexandria, stipulato con banca Nomura.