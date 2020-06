Il Volley Camp di Primo Salto: “Così aiutiamo le famiglie in difficoltà”

Palla in mano e chilometri a piedi tra i meravigliosi paesaggi del nostro territorio. Non potendo fare il normale camp di pallavolo in palestra a causa delle restrizioni previste per affrontare l’emergenza covid-19, Primo Salto ha deciso di portare il volley in giro per la campagna e per la città. “Siamo stati a Vagliali, a Corsignano, a Pernina, oggi siamo a Gracciano. La scorsa settimana abbiamo fatto 42 chilometri a piedi ed abbiamo superato quota 40 anche in questi giorni”, sono parole ricche di soddisfazione quelle di Claudio Doretti, coluì che qualche anno fa creo quest’associazione per i più piccoli che si trova nel quartiere del Petriccio.

Quando le linee guida chiedevano soluzioni innovative per allenarsi Claudio ha avuto un’idea che sta avendo riscontro anche a livello nazionale. “Ogni anno con le ragazze più grandi facciamo il Primo volleyball camp ma quest’anno l’attività indoor era limitata- ci dice-. Così abbiamo deciso di portare il nostro amore per lo sport in tutta Siena: ci alleniamo per 3 giorni in campagna e per altri due nei parchi urbani. Le ragazze tornano a stare insieme dopo mesi di inattività e lo possono fare immerse nella meravigliosa natura del nostro territorio”.

Claudio però non si è fermato qui e per quest’anno ha deciso di aiutare anche chi è in difficoltà dopo questi mesi difficili. “Abbiamo deciso di diminuire il prezzo rispetto agli anni passati per permettere alle famiglie che ottenevano il contributo comunale di fare un camp praticamente gratuito. In un momento di grave crisi vogliamo dare una mano ai genitori”.

Marco Crimi