Primo incontro per il candidato sindaco Montomoli con la cittadinanza

Domani, martedì 29 novembre alle 18 al ristorante bar La Favorita in piazza Matteotti, il candidato sindaco Emanuele Montomoli incontrerà i cittadini. Si tratta del primo incontro pubblico di una serie di numerosi appuntamenti che si svolgeranno a dicembre e gennaio.

“Vogliamo essere un’amministrazione vicina ai cittadini e aperta al dialogo, non solo a parole – sottolinea Montomoli –. Per questo abbiamo deciso di creare molteplici occasioni di incontro e confronto in città e nelle periferie per far conoscere i nostri progetti e le nostre proposte concrete per Siena”. Da queste basi nasce lo slogan elettorale della lista civica Emanuele Montomoli Sindaco: “#InnovarSI: Siena innovativa, dinamica e inclusiva”.

“Adesso è tempo di pacificazione, dialogo e concretezza – spiega il candidato sindaco – di ricompattare la città per affrontare le sfide che ci aspettano. È il tempo del fare. Per riaprire nuove prospettive, per far ripartire la città, oggi depressa, cogliendo le numerose opportunità che ci sono”.