Primarie Pd, Valenti: “Vittoria di Schlein a Siena non porta a contrasti con forze di centro. Buona partecipazione”

“Il dato di Siena non deve essere letto come una sorta di contrapposizione tra le forze del centro e il Pd. Dobbiamo guardare però alla partecipazione che c’è stata, che spero possa convogliarsi nel sostegno ad Anna Ferretti”.

Questa la lettura che il segretario provinciale del Pd Andrea Valenti dà al risultato delle primarie del suo partito che si sono tenute ieri. L’analisi è necessaria, visto che la netta affermazione di Fossi e Schlein, in particolare nel Capoluogo, potrebbe in qualche pregiudicare la trattativa in corso per allargare a Italia Viva il campo della coalizione di centrosinistra.

Dalle parole di Valenti è emersa soddisfazione anche per l’esito ottenuto in termini di affluenza: “Quasi diecimila elettori per la provincia di Siena è un buon numero. Vero è che sono meno rispetto ai numeri del 2019 e del 2017. Ricordo però che veniamo da una sconfitta elettorale, da un lungo congresso e che in quegli anni non era ancora avvenuta la scissione con Italia Viva. Dobbiamo essere contenti ora di riavere una guida che possa condurci in un nuovo processo politico”, ha detto il segretario provinciale.

Con Schlein “condivido i valori che si è impegnata a portare avanti e che sono gli stessi alla base della mia candidatura: i diritti dei cittadini, dal contrasto alla precarietà, alla disuguaglianza, fino all’attenzione all’emergenza climatica”: Anna Ferretti, candidata del centrosinistra alle elezioni, ha commentato in un post la vittoria dell’ex-vicepresidente dell’Emilia Romagna nella tornata tutta interna ai progressisti. “Schlein parla di aria nuova – ha aggiunto-, quella che mi auguro si possa respirare anche a Siena con l’impegno di tutti ad intraprendere un nuovo modo di amministrare con al centro la persona”.

Per Eugenio Giani, Governatore della Toscana e un dei pascià della mozione Bonaccini, adesso la chiave fondamentale per il Pd “sarà l’unità del partito e la presa d’atto di una grande vitalità” che ha riproposto i dem “all’attenzione della gente e dei cittadini, ma anche delle altre forze politiche”.

