Primarie Pd, a Siena e provincia i seggi premiano Schlein e Fossi

Elly Schlein ed Emiliano Fossi si affermano anche alle primarie a Siena. In provincia hanno votato 9804 persone e la neo-segretaria del Pd ha ottenuto 5652 voti(pari al 57%) mentre 4152 sono andati a Stefano Bonaccini (poco più del 42%). Sessantasei invece le schede nulle mentre le bianche sono 43. Sono stati invece 9381 i voti validi a livello regionale. Emiliano Fossi, neo-segretario del Pd toscano, ne ha ottenuti 5668 (una percentuale di poco superiore al 60%) mentre Valentina Mercanti 3713 (intorno al 39,5%). Netto il calo dei votanti rispetto al 2019 quando si presentarono ai seggi in 4137. Nel 2017 votarono invece 19745 mentre furono in 3722i a votare nel 2013.