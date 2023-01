Primarie centrosinistra, Iep! : “Grande risultato, dimostra la nostra caparbietà”

Indipendenti e progressisti! parla dello svolgimento delle primarie nel centrosinistra come un “grande risultato” del gruppo che “dimostra che la caparbietà, il coraggio e la pazienza sono elementi essenziali per raggiungere obiettivi importanti”.

“Per oltre 9 mesi abbiamo chiesto che si tenessero le primarie di coalizione del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco. Una richiesta partita da una lettera firmata da un gruppo di giovani, che in pochi giorni ha visto crescere sia i propri sostenitori, in tutte le fasce d’età, sia l’entusiasmo-scrivono dal gruppo in una nota-. È da maggio che ogni giovedì tante persone si ritrovano in presenza per parlare di politica, decidendo di metterci la faccia e di lottare per una giusta causa senza mai perdersi d’animo”.

In un momento storico in cui si assiste alla progressiva crescita dell’astensionismo e in cui dilagano la disillusione e la sfiducia verso il cambiamento, la nostra esperienza è la prova che c’è, invece, una nuova voglia di partecipare e di far sentire la propria voce-continuano-. Siamo pronti ad affrontare e vincere la seconda grande sfida. Possiamo contare sul contributo di un gruppo coeso di persone competenti e motivate, che si riconoscono in un candidato sindaco dotato di esperienza, passione ed energia – i cui 41 anni sono un valore aggiunto per aprire nuove prospettive – la figura giusta per rappresentare tutto il centrosinistra senese, Ernesto Campanini sarà il nostro candidato sindaco “per una Siena che vive e non che sopravvive!”