Primarie, Campanini: “Saremo leali al fianco di Ferretti. Ora dobbiamo battere il centrodestra”

“Saremo leali e da domani saremo al fianco di Ferretti e al fianco della coalizione progressista” ed ancora “i nostri avversari politici sono la destra e il centrodestra. Il nostro obiettivo è che il centrosinistra sia vincente contro di loro”.

Così Ernesto Campanini, candidato alle primarie dell’area, commenta l’esito della tornata che ha visto vincere la sua sfidante Anna Ferretti.

“Lei è una donna onesta e capace. E spero che possa affermarsi alle prossime elezioni amministrative”, ha detto Campanini che poi ha dato un giudizio positivo all’affluenza della tornata. “Hanno votato più di 1400 persone. E con lo sciame sismico presente a Siena è un risultato che non è male. Comunque la cosa più importante per Iep! era poter far scegliere il candidato sindaco. Questo è stata una grande vittoria. Noi abbiamo giocato per vincere ma Anna Ferretti è stata più brava e più forte. Da parte mia e da Iep! le vanno i complimenti e i migliori auguri”

Capitolo alleanze: “Non metteremo veti. L’importante è che chi vuole entrare nella coalizione si riconosca nel documento identitario della stessa”, prosegue Campanini.