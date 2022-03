Prima giornata di addestramento a Mociano: protagonista il pubblico con la voglia di Palio

Giorno dopo giorno ci stiamo avvicinando all’estate e con la bella stagione cresce la voglia di Palio. Si è visto oggi a Mociano dove, per la prima giornata dei lavori di addestramento, si è registrata una grandissima partecipazione del pubblico. Una presenza tale che ha piacevolmente sorpreso tutti gli addetti ai lavori, dai fantini ai capitani, fino al sindaco.

Proprio il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, intervistato dai giornalisti ha parlato di “Clima di festa“. “Questa aria – ha detto il primo cittadino – è la cosa più importante e fondamentale. Oggi avvertiamo tanto divertimento, questi incontri sono anche un modo per ritrovarsi. Sono occasioni sociali e naturalmente sono importanti per la crescita dei cavalli e dei fantini. Venerdì è stato apprezzato il sopralluogo che è stato effettuato qui alla pista, ringrazio l’ufficio Palio, noi siamo attenti alle sollecitazioni di proprietari e fantini e questa era stata una loro specifica richiesta. Abbiamo posto tutta attenzione che è tipica di Siena”.

Per quanto riguarda la pista, sono tanti gli spunti forniti dai cavalli e dai fantini, dai più esperti fino ai più giovani. Tra i fantini protagonisti della giornata c’è sicuramente Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, apparso in 4 batterie su 6 su Zinzula Sedilesa, Zeuri, Teseo da Clodia e Ucaly. “La pista sembra buona – ha detto il fantino – e la stagione ci ha voluto bene dato che non è mai piovuto. Il comune, per darci un po’ più di tranquillità ulteriore, ci ha anche lavorato. Vediamo che verrà fuori”. “Ci vorrà un pizzico di fortuna – ha aggiunto – con il covid e le situazioni. Noi speriamo di arrivare in fondo e poter vedere il tufo in Piazza”.

Tra i più giovani, invece, ha sicuramente voluto mettersi in mostra Antonio Francesco Mula, uno tra i fantini più giovani, apparso in ben 3 batterie rispettivamente su Zentiles, Volpino e Tempesta da Clodia. Proprio su Volpino il giovane fantino ha detto: “È un cavallo pronto per correre il Palio, spero che già a luglio gli diano questa possibilità. Questo è un cavallo forte tra i canapi, parte bene alla mossa, fa benissimo le traiettorie. Oggi ha dimostrato, anche di rincorsa, di avere lo spunto giusto ed essere anche tra i primi a San Martino”. Sulla possibilità di vederlo in Piazza a Luglio, Mula dice: “Dovete chiederlo alle dirigenze, io sono qui e spero mi venga data la giusta opportunità. Io ho voglia di dimostrare che posso stare lì insieme agli altri. Vedremo se ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di darmi questa chance”.

Non potevano mancare neanche le dirigenze di contrada, e non ha voluto farlo neanche Marco Antonio Lorenzini, capitano della Contrada dell’Aquila, nonché decano dei capitani. “La cosa più bella è vedere tutte queste persone – ha spiegato Lorenzini – e così tanti ragazzi giovani. Sicuramente è un bel segnale”. “Una giornata come questa – conclude – ti fa apprezzare il fatto che, lentamente, stiamo tornando alla normalità”.