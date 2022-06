Previsite, Coghe: “Drago e Torre? Strade aperte. Buoni rapporti anche con il Leocorno”

Al via al Ceppo la due giorni di previsite per il Palio del 2 luglio. Quattro i big a disposizione nella lista dei 102 cavalli che saranno visionati dalla equipe veterinaria: Tale e Quale, Rocco Nice, Violenta da Clodia e Remorex, su cui ad ora pesa l’incognita della sua presenza (link qui). Stamani il primo fantino a presentarsi alla clinica veterinaria è stato Andrea Coghe, detto Tempesta, con Lauretta Mia. “Credo che non sia più il momento per portarla al Palio. Ormai è invecchiata e ci sta che non la porti alla tratta”, ha detto Coghe che sui rapporti con le contrade ha aggiunto “Drago e Torre? due strade aperte. Ma ho anche buoni rapporti con il Leocorno. Vediamo come si muovono i big”. Ad aleggiare sulla prima mattinata di previsite è lo spettro di un lotto in basso. Pessimista Fabrizio Brogi, proprietario di cavalli: “Stanno togliendo soggetti esperti e credo che se verranno portate punte queste verranno tolte alla Tratta. Non riesco a capire che sta succedendo”