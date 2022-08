Previsite, Calbucci: “Rivedere i cavalli esperti? Una gioia, ma dovranno fare le prove di notte”

“É bello avere cavalli esperti sia per noi che per i proprietari ed i contradaioli. Credo che questa sia una gioia per la città”. Lo ha detto Stefano Calbucci, veterinario del Comune, stamani durante le previsite al Ceppo per il Palio d’agosto. “I cavalli sono tutti in buone condizioni. Non mi sembra che ci siano particolari problemi per cui il trend è positivo”, ha aggiunto. “Chi a luglio non ha fatto le previsite, anche se ha esperienza in Piazza, dovrà fare le prove di notte, il serio impegno e la Tratta. Sono comunque cavalli che abbiamo visto l’ultima volta nel 2019”, ha detto ancora Calbucci specificando come “non è da escludere che chi ha invece corso a luglio vada direttamente alla Tratta”