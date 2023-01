Presunta violenza sessuale su una 12enne, Polizia a lavoro per ricostruire quanto accaduto

Sarebbero stati alcuni post pubblicati da un parente a fare scattare il caso della presunta violenza sessuale ai danni di una dodicenne. Nei social sarebbe stato scritto che la ragazzina era stata abusata mentre era incosciente per l’elevato tasso alcolemico. Questo dunque il primo punto di una vicenda su cui sta lavorando la Squadra mobile che deve ancora ricostruire quanto accaduto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio in un locale alle porte della città. La famiglia della giovane non avrebbe presentato una denuncia, per lo meno in un primo momento. Lei inoltre non avrebbe fatto accesso al Pronto Soccorso. Quindi non si sarebbe nemmeno attivata la procedura del codice rosso. Gli inquirenti intanto indagano e, sentendo i vari testimoni(in primis chi era in compagnia della presunta vittima, ndr), cercano tutte le informazioni utili.