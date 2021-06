Presunta violenza sessuale, giovedì gli accertamenti irripetibili sui cellulari

Violenza sessuale 21enne Siena, giovedì accertamenti irripetibili su cellulari. Gli inquirenti cercano foto e video dello stupro denunciato dalla giovane – Saranno eseguiti nella mattinata e nel primo pomeriggio di giovedì gli accertamenti irripetibili sui telefoni cellulari dei quattro giovani indagati a Siena per violenza sessuale di gruppo. Gli esami tecnici riguarderanno anche il telefono della 21enne che ha denunciato lo stupro e saranno eseguiti in incidente probatorio alla presenza dei legali, del giudice e del pm oltre che dei consulenti di parte.

Gli accertamenti mirano a verificare la presenza o meno di alcuni video e foto effettuati durante la violenza, come testimoniato dalla giovane vittima, ma prenderanno in esame anche le chat e i profili social degli indagati e della 21enne. “Non escludiamo che eventuali foto e video possano essere anche stati diffusi in chat private e a quel punto scatterebbe in automatico anche la contestazione dell’ipotesi di reato di revenge porn” spiega Jacopo Meini, avvocato della 21enne senese che ha denunciato lo stupro di gruppo.