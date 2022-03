Presunta violenza sessuale di gruppo a Siena, rinvio a giudizio per tre giovani

E’ arrivato il rinvio a giudizio: ci sono voluti dieci mesi di indagini, di interrogatori e anche di accertamenti irripetibili sui telefoni cellulari dei giovani e della ragazza che ha denunciato di essere stata aggredita, poi il procuratore facente funzione Nicola Marini ha disposto il rinvio a giudizio per il giovane calciatore e per altri due maggiorenni, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Il giocatore di serie A dovrà comparire, insieme ad altri due giovani di fronte al gup del tribunale di Siena Ilaria Cornetti il prossimo 7 giugno. I tre, insieme ad un minore, secondo l’accusa si sarebbero resi protagonisti di una violenza sessuale ai danni di una 21enne in un appartamento del centro di Siena la notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. Per il calciatore e per gli altri indagati maggiorenni erano stati disposti, e poi revocati, anche gli arresti domiciliari. C’era anche un quarto indagato che avrebbe preso parte alla presunta violenza di gruppo ma che, all’epoca dei fatti, non era ancora maggiorenne e per il quale è dunque competente il tribunale dei minori di Firenze.