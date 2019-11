Ego Handball Siena, ecco la pedina d’oro: presentato l’argentino Guido Riccobelli

Presentato stamattina, nell’affascinante location di Rocca delle Macie, l’ultima pedina importantissima, che andrà a concludere la rosa della Ego Handball Siena. Parliamo di Guido Riccobelli, giocatore ormai esperto che vanta un grande passato nella prima categoria della pallamano. Dopo mesi di corteggiamenti da parte dello staff senese, Riccobelli, è finalmente giunto a Siena.

“Un giocatore importantissimo, di grande esperienza che potrà conferire un grande equilibrio e concentrazione a quelle che è, a tutti gli effetti una delle meglio squadre italiane. – afferma il presidente della Ego Handball Marco Santandrea”. L’argentino si dice pronto ed entusiasta ad intraprendere questa nuova carriera senese, una stagione ambiziosa che riserva grandi progetti per la giovanissima squadra che già si vede ad un attivo di nove vittorie su nove partite giocate, piazzandosi nettamente in prima posizione nella classifica.

“Spero di poter apportare grande prestigio alla squadra – dice Riccobelli – purtroppo, i sentimenti per me sono importanti e non posso escluderli dalla mia vita, la mia famiglia e la mia casa sono stati fattori abbastanza vincolanti nella mia carriera. Ho deciso di ritornare in Italia perché ho creduto fermamente nel progetto proposto dal presidente Santandrea: anche se è una squadra giovanissima, potremo fare la differenza in campionato”.

Riccobelli è un giocatore di grande prestigio ed esperienza, che veramente potrà fare tanto per questa squadra. Dopo aver passato un po’ di anni alternandosi tra Argentina, partecipando ai mondiali nel 2012, e la squadra di Fasano, compagine pugliese che vanta una grande carriera in serie A nella pallamano, sono finalmente riusciti a portarlo a Siena, nella speranza di poter compiere l’impresa di vincere scudetto e coppa Italia.

Crescono le aspettative nei confronti del giocatore: la prima grande prova delle sue prestazioni, sarà sabato prossimo contro Conversano al palazzetto di Colle Val d’Elsa, dove Riccobelli farà il suo primo ingresso nella Ego Handball Siena.

Niccolò Bacarelli