Presentati i lavori di ristrutturazione di Villa Brandi, finanziati da FMps

Alla presenza del direttore della direzione regionale musei della Toscana, Stefano Casciu, e del presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Carlo Rossi, sono stati presentati nei giorni scorsi i lavori di ammodernamento della struttura della tinaia e il restauro funzionale del pianoforte di Villa Brandi.

I lavori, che si sono conclusi con la prima trance del finanziamento per il progetto “Eterno Presente” a valere sul bando della Fondazione Mps “Siena in divenire” 2019, hanno riguardato opere edili e di falegnameria, oltre al miglioramento delle condizioni termiche dell’edificio.

Alla presentazione hanno partecipato Elena Rossoni, direttrice della Pinacoteca nazionale di Siena, i funzionari della Direzione regionale Musei della Toscana: Annalisa Giovani responsabile del progetto “Eterno Presente”, l’architetto Carlo Iafigliola che ha seguito i lavori, la funzionaria storica dell’arte Sandra Tucci, oltre alle aziende che hanno svolto i lavori e ad alcuni rappresentanti del Siena Art Institute, principale partner del progetto.

A seguito della visita all’interno degli spazi museali è stato possibile ascoltare le note del pianoforte appartenuto alla famiglia Brandi, verificandone la nuova sonorità grazie ad una dimostrazione del pianista Francesco Casini.

Con la seconda parte del finanziamento della Fondazione Mps si stanno svolgendo iniziative di valorizzazione della Pinacoteca nazionale di Siena e Villa Brandi, attraverso eventi musicali, conferenze, lezioni aperte e l’incontro fra arte contemporanea e storia locale. Le iniziative sono volte ad avvicinare la cittadinanza senese con uno sguardo di apertura al contesto internazionale.

Sono già partite le attività didattiche per ragazzi e le visite dedicate alle contrade di Siena, oltre ai progetti di valorizzazione del pianoforte con la collaborazione di associazioni culturali senesi. Altri appuntamenti sono previsti il 12 luglio con un incontro sulla figura di Cesare Brandi, in collaborazione con l’Università per stranieri di Siena e a partire da settembre con le attività formative del Siena Art Institute e concerti organizzati in collaborazione con l’Accademia musicale Chigiana e il Siena Jazz.