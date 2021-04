Prenotazione di vaccini, a Montalcino un servizio d’assistenza per i fragili e nati tra 1941 e 1945

Una servizio di supporto e assistenza per prenotare i vaccini sul portale dedicato della Regione Toscana. E’ quanto messo a punto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le Misericordie di Montalcino e Torrenieri. Il servizio, compatibilmente con la riapertura delle prenotazioni sul portale della Regione, servirà per offrire assistenza alle persone ad elevata fragilità e ai nati tra il 1941 e il 1951 che non dispongono già di supporto in famiglia e che non hanno la possibilità di utilizzare dispositivi informatici. Il servizio è in funzione alla Misericordia di Montalcino dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle ore 11.30. Si consiglia sempre prima di telefonare al personale per verificare la possibilità di effettuare la prenotazione sul portale 0577 847231. Misericordia di Torrenieri dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Si consiglia sempre prima di telefonare al personale per verificare la possibilità di effettuare la prenotazione sul portale 0577 834500. Al Municipio di San Giovanni d’Asso il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 (0577 803101). Dal momento che sarà possibile effettuare la prenotazione è necessario avere a disposizione copia del documento di identità, codice fiscale e un numero di cellulare attivo.