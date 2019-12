Prefettura, domani luci accese in ricordo delle persone scomparse

Domani sarà una giornata importante, ricorreranno 50 anni dalla dolorosa strage di piazza Fontana che coinvolse circa un centinaio di persone tra morti e feriti. Il 12 dicembre viene ricordato come giorno dedicato a tutte le persone scomparse, nell’occasione le luci della prefettura di Siena rimarranno accese in segno di vicinanza a tutte quelle famiglie che tutt’oggi a distanza di 50 anni continuano a vivere nel dolore.

La prefettura infatti è molto attenta e sensibile a queste tematiche, per questo pochi mesi fa ha attivato un nuovo Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone scomparse, basato sulle esperienze maturate negli anni e che prevede una serie di attivazioni automatiche finalizzate a rendere quanto più possibile tempestivo ed efficace l’inizio delle attività di ricerca.

“Di fronte a questi fatti siamo tutti chiamati a dare un aiuto per cercare di rintracciare tutte queste persone. La scomparsa di un caro è un dramma enorme per i familiari e per tutta la comunità”, commenta il prefetto Gradone.