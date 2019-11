Pranzo al palazzo arcivescovile per i più deboli: a lavoro Contrade e volontariato senese

«La speranza dei poveri non sarà mai delusa». Era il 13 giugno scorso, ricorrenza di S.Antonio da Padova, quando Papa Francesco, riprendendo le parole del salmo 9, istituiva, per Domenica 17 Novembre, la III Giornata Mondiale dei Poveri.

Con le stesse parole l’arcivescovo di Siena, Paolo Augusto Lojudice, che in quegli stessi giorni si apprestava a fare il suo ingresso nella diocesi, in collaborazione con la Caritas, ha invitato per domenica in palazzo arcivescovile quanti ogni giorno usufruiscono di un pasto alla mensa dei poveri di San Girolamo. Settanta persone siederanno a pranzo nelle stanze del palazzo, mentre cento famiglie ricevono quotidianamente pacchi di generi alimentari distribuiti da Caritas, Croce Rossa e Misericordia.

All’iniziativa parteciperanno giovani provenienti da varie realtà diocesane e parrocchiali che hanno risposto positivamente all’invito dell’arcivecovo di mettersi al servizio dei “fratelli più piccoli”.

Il pranzo sarà preparato dalle diciassette Contrade, che hanno accolto con entusiasmo la proposta, nel tradizionale spirito di disponibilità che contraddistingue da sempre il variegato mondo del volontariato cittadino.

Michelangelo Romano