Praesepivm, oggi la giornata clou: i Re Magi arrivano a Casole d’Elsa con i cammelli

“Praesepivm”ritorna nel centro storico di Casole D’Elsa nel giorno dell’Epifania. Oltre alla inedita presenza dei cammelli insieme ai Re Magi, ci sarà un lungo corteo in costume con cui i figuranti (circa 300) entreranno in scena partendo proprio dalla sala dei costumi. Questa, per il pubblico, sarà l’occasione per vedere da vicino il lavoro di ricerca e sartoria che sta dietro a tutto il progetto ‘Praesepivm’.

Una rappresentazione teatrale non stop all’aria aperta dalle 15 alle 19 che vede il paese trasformarsi diventando metà palcoscenico e metà dietro le quinte. Con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Casole D’Elsa. A cura dell’Associazione Casole Eventi.

A due anni di distanza dal suo debutto, ecco la nuova edizione, la 2019, di “Praesepivm”. Con ancora un primato nazionale: è il primo e più grande spettacolo open air dedicato alla Natività. Ha cadenza biennale e quest’anno è tornato con un pieno di novità. Prima tra tutte che si è presentato in versione green. Un vero e proprio kolossal di Natale che sta andando in scena con grande rispetto dell’ambiente e più attenzione all’uso dei materiali. Per gli allestimenti, infatti, è stato utilizzato materiale di riciclo, di scarto o derivante da vecchie cantine.

Il percorso è stato rinnovato nelle scene e negli allestimenti. Grande attenzione alla parte filologica e sopratutto alla caratterizzazione secondo usi, costumi e canoni dell’epoca. Ampliata e rinfrescata la via dei profumi con incensi, candele ed erbe aromatiche. In questo modo lo spettatore può anche “annusare” lo spettacolo. Oltre gli odori del cibo fresco, come frutta e pesce, e dei cibi cucinati di continuo, compreso il pane. Per l’accampamento c’è un nuovo spazio. C’è una inedita battaglia dal vivo tra gladiatori. La scena della Natività è più ampia e sono completamente riviste in maniera più suggestiva le scene e gli allestimenti realizzati all’interno di vicoli e stanze del centro storico.

Istruzioni per un buon uso di “Praesepivm”

Biglietto di ingresso: intero 11 euro, ridotto soci UniCoop Firenze 10 euro, bambini sotto 6 anni gratis, bambini dai 6 a 12 anni 5 euro.

Sito web: www.casoleventi.it.

Numero telefonico per informazioni: 3398596854.

E-mail: [email protected].

Prevendita: ufficio turistico Casole d’Elsa [email protected], telefono 0577948705 (chi acquista in prevendita avrà un accesso preferenziale).

Biglietteria all’ingresso, aperta da mezz’ora prima dell’apertura dei cancelli.

Parcheggi: gratuiti con servizio navetta gratuito (le auto vengono fatte posteggiare a qualche chilometro di distanza dal centro, un bus navetta porterà gli spettatori nei pressi della biglietteria e li riprenderà all’uscita).