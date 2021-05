@apprendoLab nelle scuole senesi, bilancio positivo nell’aiuto ai ragazzi con Dsa

“Il nostro service è nato da un’idea di alcuni soci i cui figli avevano dei problemi. Il Rotary si è posto quindi come un collegamento tra la scuola e i bambini per trovare una soluzione in modo veloce. E ‘il quinto anno di questo progetto ed i risultati si vedono”. Così Gioia Cresti, presidente del Rotary di Montaperti – Castelnuovo Berardenga mentre parla dell’ultima edizione di @pprendoLab. Il progetto è stato portato in 4 scuole senesi ed è dedicato agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. Con il Rotary collabora Serenamente, attiva al centro Dedalo sos dislessia di Massetana Romana a Siena. “Vogliamo coltivare un legame con i ragazzi che sono il futuro del nostro territorio”, prosegue. Gli istituti che hanno beneficiato dell’iniziativa sono: il Pier Andrea Mattioli e Cecco Angiolieri di Siena, il Renato Fucini di Monteroni d’Arbia e il Giovanni Papini di Castelnuovo Berardenga. I laboratori si sono svolti in modalità telematica sulla piattaforma Gsuite. “Portiamo avanti tanti progetti, il Rotary ci ha sempre mostrato sensibilità. E’ molto importante aiutare i ragazzi nello studio, anche perché diagnosi e prevenzione hanno un arco temporale limitato”, interviene così il professor Giacomo Stella, direttore scientifico Sos Dislessia“.