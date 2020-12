Poste Italiane down: guasto tecnico al sistema digitale

Un guasto tecnico che ha coinvolto l’intero Paese, è quello che è successo questa mattina alle Poste italiane, in particolare ai servizi digitali dell’Ente Italiano. In moltissimi, già a partire dalla prima mattina, hanno provato a contattare il servizio clienti avvisando del rallentamento dei sistemi. Problemi perlopiù connessi agli accessi delle app e Postepay, e che si sono verificati in maniera drastica nelle grandi città.

Poste Italiani ha subito informato i suoi clienti di essere già al lavoro per cercare di ripristinare il sistema, scusandosi del disservizio. A quanto pare il blocco, esteso in tutta Italia, deve aver causato un grave colpo all’Ente, infatti, dall’ultimo aggiornamento, avvenuto intorno alle 12, il sistema ancora non era ripristinato.