PortamiConTe, a Montepulciano doggy e wine bag ai turisti contro lo spreco alimentare

Doggy e wine bag per raccogliere le pietanze non consumate negli oltre 200 esercizi commerciali di Montepulciano. Scatolette, firmate dall’artista grafico Bobo Artefatti, prodotte con materiale riciclato, per combattere lo spreco alimentare anche nel comune del Nobile.

Il progetto si chiama #PortamiConTe e nasce dall’accordo tra l’amministrazione comunale poliziana, il Consorzio del Nobile e gli esercenti del territorio. Gli obiettivi sono molteplici: sensibilizzare i consumatori contro lo spreco del cibo e sul grande tema del rispetto per l’ambiente; incentivare la raccolta differenziata nel territorio grazie a materiali completamente riciclabili/biodegradabili; promuovere le attività di sostenibilità del territorio stesso.

Nell’anno della ripresa del turismo – il 2022 a Montepulciano registra numeri superiori rispetto al pre-covid- si punta dunque sulla sfida della sostenibilità. #PortamiConTe è stato presentato poco fa in Regione. “Tutto ha preso forma da una riflessione che il Consorzio ha fatto al momento di redigere il primo bilancio di sostenibilità”, sottolinea il presidente del Consorzio Andrea Rossi che aggiunge: “Ci è sembrato importante affrontare il tema dello spreco alimentare che, in un borgo a forte vocazione turistica come il nostro, è all’ordine del giorno”

“Il contrasto allo spreco alimentare sta nel Programma di mandato di questa amministrazione – evidenzia il sindaco Michele Angiolini – quindi abbiamo contribuito con convinzione a questo progetto e lo sosterremo affinché entri nelle abitudini degli operatori e dei consumatori. C’è un profilo etico di questa iniziativa che ci piace sottolineare, soprattutto in tempi in cui, alle già note difficoltà di approvvigionamento di intere aree del pianeta, si aggiungono rischi di carestie”.

Montepulciano “si mette a disposizione del futuro”, dice il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. “La lotta allo spreco alimentare è una lotta del nostro tempo. Dobbiamo tutti porre le condizioni per andare in questa direzione, abbiamo la necessità non solo d’investire in turismo enologico ma anche nel turismo ecologico”.

Plauso anche dall’assessore regionale all’economia Leonardo Marras per un progetto “che ben si integra con Vetrina Toscana, ed il suo manifesto, con il quale abbiamo l’obiettivo di promuovere la Toscana attraverso i prodotti d’eccellenza dell’enogastronomia e la comunità di produttori, rivenditori e ristoratori che ogni giorno li interpretano al meglio”.

E’ intervenuta anche la Consigliera Regionale Elena Rosignoli che nell’occasione ha detto “sosteniamo con decisione il progetto #PortamiConTe che affianca alla tradizionale valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici, la necessaria attenzione alla tutela dell’ambiente, nel rispetto dei principi dell’economia circolare”.