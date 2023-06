Porta Tufi riaperta al traffico

A seguito degli interventi di messa in sicurezza, Porta Tufi è stata riaperta al traffico veicolare nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 giugno. Torna così disponibile anche il parcheggio “Il Campo”. Nella mattinata di ieri, mercoledì 28 giugno, si era verificato un distacco di materiale laterizio e si era resa, dunque, necessaria la chiusura in entrata e in uscita del traffico veicolare. Il varco per i pedoni era, invece, rimasto regolarmente accessibile. Il Comune di Siena ha subito attivato una ditta specializzata che ha valutato la situazione e ha rimesso in sicurezza l’area.