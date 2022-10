‘Porta a porta’, a Poggibonsi quattro incontri pubblici sulla riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti

Quattro incontri pubblici in programma e consegna kit in corso. Prosegue il percorso di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti definito dal Comune e da Sei Toscana con l’obiettivo di incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata, efficientare il sistema di raccolta e migliorare il decoro urbano. Il percorso si è avviato nel mese di settembre con la revisione del servizio stradale ed è proseguito nelle settimane successive con l’avvio della seconda fase relativa al ‘porta a porta’.

Come già avvenuto per la prima fase, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno programmato quattro incontri pubblici dedicati al ‘porta a porta’ di cui tutti gli utenti sono già stati informati tramite lettera a domicilio, per illustrare gli obiettivi della riorganizzazione, i servizi, le corrette modalità di separazione e conferimento dei materiali e per rispondere a tutte le domande dei cittadini. Gli incontri si svolgeranno giovedì 27 ottobre alle 18 e alle 21 presso la sala La Ginestra in via Trento e giovedì 3 novembre alle 18 e alle 21 presso la Sala dell’Amicizia (Chiesa di San Giuseppe).

Prosegue inoltre la consegna dei kit per la raccolta, con già oltre 1000 utenti che hanno ritirato tutto il materiale. La consegna proseguirà fino al 29 ottobre ai magazzini comunali di via Leopardi e dal 31 ottobre al 5 novembre presso la sala La Ginestra in via Trento. L’orario di consegna è sempre da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30; il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Il kit per la raccolta è associato a ciascuna utenza Tari attraverso un dispositivo di riconoscimento. Contiene la necessaria dotazione di mastelli e sacchi, il materiale informativo con la guida alla corretta raccolta differenziata #buttabene, il nuovo calendario dei ritiri, due 6Card per ciascuna utenza Tari che consentiranno l’accesso ai contenitori stradali.

Il materiale dovrà essere ritirato da ogni utenza. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta. Per qualsiasi richiesta di chiarimento o approfondimento è possibile contattare il numero verde di Sei Toscana 800127484 o scrivere una mail a [email protected]

ll nuovo servizio ‘porta a porta’ partirà dal 14 novembre e andrà progressivamente a regime nelle settimane successive. Come sempre non si passerà immediatamente dal vecchio sistema al nuovo. Ci sarà una fase di transizione accompagnata da monitoraggio, comunicazione, sensibilizzazione per aiutare i cittadini a mettere in atto in modo corretto le novità. A tal fine sarà attivo un servizio di eco-informatori e ispettori ambientali, personale correttamente formato per accompagnare cittadini e attività in questa fase di riorganizzazione.