Pop Comm vince oro e bronzo agli Openart Award 2023

Per il quarto anno consecutivo Pop Comm, agenzia di comunicazione senese, è stata premiata agli OPENART AWARD, l’unico premio istituzionalmente riconosciuto in Italia riservato alle agenzie nazionali ed europee che si sono distinte nel settore della comunicazione e del marketing. La cerimonia di premiazione della nona edizione della manifestazione si è tenuta venerdì scorso a Napoli, presso il Consolato Francese Istituto Grenoble.

Gli Openart Award’s sono l’evento più partecipato d’Italia che ogni anno celebra le migliori agenzie di comunicazione. In una competizione che ha visto oltre 150 agenzie presentare più di 1400 lavori, Pop Comm ha vinto la targa oro nella categoria speciale Fedrigoni con il Numero Unico realizzato per la Contrada del Leocorno in occasione della vittoria del Palio del 17 agosto 2022. Un riconoscimento ottenuto “grazie all’alto livello estetico e qualitativo della pubblicazione anche in virtù dell’utilizzo delle carte Fedrigoni che hanno esaltato le grafiche pulite e raffinate”- questa la motivazione del premio – che porta Siena alla ribalta nel settore della comunicazione. Per la prima volta infatti una pubblicazione di Contrada, realizzata da un’agenzia senese, viene riconosciuta a livello internazionale in questo campo.

A completare la serata di premi anche la vittoria della targa bronzo nella categoria Direct Marketing con il company profile realizzato per Tuscany Private Tour, azienda di Castellina in Chianti che ha recentemente festeggiato i 10 anni di attività nella promozione del territorio toscano. “Scelte cromatiche che rimandano ai colori della Toscana, layout essenziale che rende il catalogo leggibile, chiaro e di facile consultazione” – questa la motivazione del premio. E’ la seconda volta che Pop Comm ottiene un riconoscimento nella categoria Direct Marketing, dopo quello dell’edizione 2018.

“Vincere questi premi – spiegano i soci dell’agenzia Oriana Bottini e Simone Lorenzetti – è per noi e per i nostri collaboratori il coronamento del lavoro che quotidianamente portiamo avanti in Pop Comm dal 2016. Una scommessa quella di aprire un’agenzia di comunicazione e marketing a Siena che si sta rivelando vincente soprattutto perché con il nostro lavoro riusciamo ad essere di supporto alla promozione delle aziende del territorio”.

“Aver vinto l’oro con la pubblicazione realizzata per la Contrada del Leocorno – aggiungono i titolari – è una soddisfazione doppia per la valenza che ha anche in ottica cittadina. Vogliamo ringraziare la Contrada per averci affidato questo importante compito e la nostra grafica Erica Molli per l’ideazione del layout”.