Ponte di Ravacciamo, slitta la riapertura di una settimana

Per quanto riguarda i lavori superiori al Ponte di Ravacciano che dovevano concludersi domani, a causa del maltempo e la rimozione straordinaria di una impermeabilizzazione vecchia e logora rinvenuta durante l’asporto della vecchia asfaltatura e muratura, è stata necessaria una proroga dei lavori da parte del Comune. I tecnici dell’assessorato ai lavori pubblici informano inoltre che sarà necessario garantire una minima maturazione dei materiali posti in opera. I getti sulla strada saranno completati entro domani sera. La fase di bitumatura sarà quindi terminata per giovedì 10 settembre. Nella giornata di venerdì 11 sarà ripristinato il transito a senso alternato e si provvederà a continuare le operazioni fuori dalla sede stradale.