Polo Civico, ritrovata l’unità della coalizione, ricucito lo strappo con Sena Civtas

E’ stato convocato ieri, venerdì 24 marzo da Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena l’incontro tra liste, associazioni della coalizione (Civici in Comune; Idee in Comune; In Campo; Per Siena; Riscrivere Siena; Siena Sostenibile; Sì Patto dei Cittadini) e Sena Civitas, allo scopo di valutare la possibilità di ricomporre la frattura emersa in merito all’ipotesi – poi tramontata – della candidatura di Marco Falorni.

“L’approfondito confronto ha consentito di appianare le divergenze e ritrovare gli elementi di unità della coalizione, per continuare il comune impegno a sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Pacciani. Le varie componenti del Polo Civico Siena ribadiscono la comune volontà che il fine principale della coalizione sia far voltare pagina a Siena nei metodi, interrompendo la trasversalità politica, per dare un futuro alla città in cui viviamo. Alla luce di quanto sopra, si conferma la ritrovata totale unitarietà del Polo Civico Siena, oggi più forte di ieri perché ogni controversia politica, nel momento dell’avvenuto chiarimento, porta a legami più saldi”, fanno sapere dalla coalizione.