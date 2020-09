Polizia Municipale, la giunta decide: comandante ad interim è Pinzuti

Come annunciato oggi dal sindaco De Mossi nell’intervista a Siena News ( https://www.sienanews.it/toscana/siena/caso-rinaldi-il-sindaco-solidarieta-umana-ma-la-legge-va-rispettata/), il comandante della polizia municipale ad interim sarà il segretario generale del Comune, Michele Pinzuti. Così ha deciso la giunta che si è appena conclusa. Il nome di Marco Manganelli, vice comandante della municipale, il più logico per andare a ricoprire il ruolo di comandante, aveva però lasciato dei dubbi dal momento che per Manganelli arriverà tra alcuni mesi la pensione. L’alternativa, come annunciato ancora dal sindaco stamani, sarebbe un esterno. Tutto questo in attesa di un bando per il quale, però, la giunta aspetta giustamente di conoscere le decisioni della Procura nei confronti di Cesare Rinaldi. Nei prossimi giorni la decisione.