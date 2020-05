Polizia, Maurizio Di Domenico diventa questore

Il dottor Maurizio Di Domenico che nel passato ha ricoperto vari incarichi alla questura di Siena è stato promosso dirigente superiore. In parole povere è questore.

Il funzionario di polizia era arrivato nella nostra città giovanissimo. Era il mese di agosto del 1990. Per un anno aveva diretto la Digos e poi a capo della squadra mobile per ben 14 anni. Dopodiché per tre anni capo di Gabinetto. Una volta promosso primo dirigente era andato a Prato e a seguire ad Empoli per 5 anni. In questo periodo lui e i suoi uomini vengono ripetutamente chiamati a supporto dei colleghi per situazioni che avvengono nel capoluogo toscano soprattutto manifestazioni sportive (leggasi le partite della Fiorentina).

Il tempo trascorre velocemente e nel 2014 ritorna a Siena come vicario del questore e dopo due anni sempre con le stesso incarico va a Prato.

La sua carriera ad aprile dello scorso anno lo porta alla questura di Genova.”E’ stata un’esperienza lavorativa bellissima” afferma il dottor Di Domenico. “Una questura impegnativa na che mi ha fatto ulteriormente crescere a livello professionale”. E proprio ieri arriva la promozione. Il funzionario non nasconde la soddisfazione. Dove andrà? “La destinazione ancora non mi è stata data. Rimarrò comunque legato a Siena dove vivono e studiano i miei due figli e dove manterrò la residenza”.

Al dottor Maurizio Di Domenico la redazione di Sienanews a fronte dell’importante promozione augura nuovi successi professionali.

Cecilia Marzotti