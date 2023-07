Polizia, i nuovi agenti nella Selva per conoscere il Palio e le contrade

Prosegue l’iniziativa delle visite alle Contrade per far conoscere il territorio, la città e le sue tradizioni ai poliziotti in servizio a Siena soprattutto ai giovani nuovi arrivati. L’intenzione è quella di spiegare la vita ed il senso delle Contrade, fondamentali per conoscere Siena.

In questa ottica, ieri sera una folta rappresentanza di poliziotti ha fatto visita al museo della Contrada della Selva, vittoriosa nell’ultima carriera di luglio, e quindi cena nel rione di Vallepiatta.

Si tratta di un progetto che ha l’ambizione di creare un canale tra la città, le contrade e chi rappresenta le istituzioni e la sicurezza cittadina convinti come siamo che il poliziotto che si integra e che ami il territorio possa rendere un servizio migliore ai cittadini ed avere quindi un ritorno importante sul tema dell’impegno per la prevenzione dei reati e per l’integrità e la salvaguardia della nostra comunità.

Seguiranno visite ed incontri nelle contrade che aderiranno al progetto.