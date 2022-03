Polisportiva Mens Sana: organizzata una raccolta solidale per aiutare i cittadini dell’Ucraina

Il grande cuore della Mens Sana batte per l’Ucraina. La Polisportiva Mens Sana 1871 ha organizzato una raccolta di materiale per supportare i cittadini ucraini. Dalle ore 10.30 alle 18.30 sarà possibile presentarsi alla segreteria della Polisportiva per donare tutto il necessario. L’ultimo giorno utile per la consegna sarà venerdì 4 marzo alle ore 10.30. Per il momento, occorrono: abiti per bambini; medicinali; antibiotici; bende; cerotti; disinfettante ecc… Non servono, per il momento, abiti per adulti e cibo. Tutto il materiale della raccolta solidale della Mens Sana verrà dato al negozio multietnico di via dei Gazzani, il quale si occuperà del trasporto delle materie con partenza sabato 5 marzo.

“Davanti a questa tragedia – commenta Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 – non potevamo rimanere immobili. La solidarietà, l’aiuto reciproco e il supporto, sono tutti valori che fanno parte della nostra realtà e dello sport in generale. Ci siamo sentiti in dovere di metterci a disposizione dei cittadini ucraini, in questi giorni in grave difficoltà, e supportare i cittadini senesi che stanno sostenendo questa campagna solidale”.

“Ringrazio tutte le sezioni e tutti gli atleti – prosegue Gianluca Marzucchi, direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana 1871 – che si sono messi a disposizione per supportare questa campagna. I valori intrinsechi dello sport sono anche questi: aiutarsi a vicenda nei momenti di difficoltà”