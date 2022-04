Polisportiva Mens Sana 1871: indetta l’assemblea per presentare il bilancio

Bilancio consuntivo anno 2021, bilancio preventivo 2022 e determinazione delle quote sociali della stagione 2022/2023. Sono questi i punti all’ordine del giorno stabiliti dalla Polisportiva Mens Sana 1871 e per i quali è stata fissata l’assemblea ordinaria per sabato 30 aprile alle ore 8 in prima convocazione e giovedì 16 giugno alle ore 18 in seconda convocazione. Vista l’importanza dei temi che verranno affrontati, il presidente Antonio Saccone invita tutti i soci a partecipare numerosi. Le copie dei bilanci della Polisportiva Mens Sana 1871 saranno disponibili alcuni giorni prima dell’assemblea dalle ore 16 alle ore 19 dei giorni feriali negli uffici della segreteria. Come riportato dall’ex articolo 17 dello Statuto della Polisportiva, ogni socio non potrà presentare più di 4 deleghe.