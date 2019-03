Policlinico Le Scotte: nonni, fratellini e sorelline potranno visitare il neonato prematuro. Ecco come

La Terapia Intensiva Neonatale del policlinico Le Scotte apre le sue porte anche a nonni, fratellini e sorelline dei neonati prematuri ricoverati. Una piccola rivoluzione che nasce anche dalla sensibilità verso i sentimenti di chi, avendo atteso la nascita per tanto tempo e trovandosi di fronte a un evento prematuro, sente la necessità di stare vicino al piccolo, che necessita di particolari cure e assistenza anche per molti giorni, in alcuni casi anche per mesi. “Apriremo le nostre porte ogni venerdì dalle 17 alle 19 – spiega Barbara Tomasini, direttore UOC Terapia Intensiva Neonatale -. Siamo contenti e orgogliosi di avere raggiunto anche questo traguardo grazie al supporto del personale infermieristico. Spesso ci siamo trovati di fronte alla tristezza e alla delusione dei nonni o dei bambini che avevano il desiderio di vedere il proprio caro appena nato ma non potevano accedere al reparto che è comunque sempre aperto, 24 ore su 24, per i genitori. Ora possiamo esaudire anche i desideri di tutta la famiglia, il cui amore, affetto e supporto sono fondamentali all’interno del percorso di cura per i nostri piccoli pazienti”.