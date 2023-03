Poggibonsi. Viale Marconi, asfaltatura in corso nel tratto Chianti-Marmolada

Fase conclusiva per l’intervento di risanamento del tratto di viale Marconi che va dall’intersezione con via Marmolada all’intersezione con via Borgaccio. Ha preso il via la sistemazione del fondo stradale (fresatura, geogriglia, binder e asfalto) tra via del Chianti e via Marmolada dove, per consentire le operazioni, è in vigore un senso unico alternato regolato da semaforo.

Lunedì 27 marzo i lavori di sistemazione interesseranno il tratto da via Borgaccio a via del Chianti e sarà necessario interrompere il transito (con l’eccezione dei mezzi del trasporto pubblico locale e dei mezzi di soccorso) per la durata delle operazioni, che si svolgeranno nell’arco della giornata. Come da apposita segnaletica che sarà apposta dalla ditta, da via Borgaccio non sarà consentito svoltare a destra ma vi sarà deviazione obbligatoria a sinistra. A chi percorre l’Autopalio, per raggiungere la zona di via Marmolada e tutta l’area della Pancole e di Poggibonsi nord, è consigliata l’uscita Poggibonsi Nord.

I lavori in corso sono finalizzati al miglioramento della fruibilità e della sicurezza sia della sede stradale che dei marciapiedi. Interessano complessivamente circa 175 metri di strada e hanno un costo di 125mila euro, frutto di contributi statali.

Il cantiere si è avviato nella seconda metà di gennaio e dopo la sistemazione dei marciapiedi e il rinnovamento del patrimonio arboreo procede adesso con le operazioni di sistemazione della strada con cui si completerà l’intervento.