Poggibonsi, ubriaco si denuda: multato ed allontanato

Qualche notte fa, verso l’una, sull’utenza 113 del commissariato di Poggibonsi giungeva la segnalazione di un uomo che, disteso su una panchina in Piazza Imre Nagy, era intento a compiere atti osceni, noncurante della presenza di un gruppo di persone, tra cui alcune donne. Sul posto gli agenti identificavano un senegalese B.E.A., 47enne, che aveva ancora i pantaloni sbottonati, ed era palesemente in stato confusionale da abuso di alcoolici.

Gli agenti, pertanto, ritenevano opportuno far intervenire il 118, che procedeva all’accompagnamento presso l’ospedale di Campostaggia.

Dopo l’assistenza sanitaria, i poliziotti, negli uffici del Commissariato, provvedevano a multato per il suo stato di ubriachezza e per gli atti osceni di cui si era reso responsabile.

Poiché l’uomo è risultato avere già diversi precedenti di Polizia, vista la sua condotta, particolarmente insidiosa, considerato che non aveva alcuna attività lavorativa, residenza o domicilio in Poggibonsi e pertanto alcun motivo per giustificare la sua presenza nel centro valdelsano, veniva proposta l’adozione nei suoi confronti del Foglio di Via Obbligatorio.

Poco dopo gli veniva notificato il relativo provvedimento, emesso dal Questore di Siena, con allontanamento immediato e divieto di ritorno nel comune di Poggibonsi per 3 anni.