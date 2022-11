Poggibonsi, supplemento di giorni per ritirare il kit “Porta a porta”

Quattro ulteriori giornate per ritirare i kit per la raccolta ‘Porta a porta’ dei rifiuti. La consegna dei kit è avvenuta come programmato da Sei Toscana e dal comune per tre settimane a partire dal 17 ottobre e fino ad oggi, 5 novembre. Per consentire a chi non l’ha ancora fatto di ritirare il kit la consegna proseguirà nella prossima settimana da mercoledì 9 novembre a sabato 12 novembre. La consegna avverrà ai magazzini comunali di via Leopardi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 compreso il sabato.

Il ritiro del kit è necessario per accedere al nuovo servizio ‘Porta a porta’ che prenderà il via il 14 novembre. Il kit per la raccolta è associato a ciascuna utenza Tari attraverso un dispositivo di riconoscimento. Contiene la necessaria dotazione di mastelli e sacchi: mastello marrone e sacchi biodegradabili per l’organico; mastello grigio (con codice Rfid associato all’utenza così da determinare, in futuro, una tariffa anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta collaborazione dei cittadini nell’effettuare la raccolta differenziata) e sacchi neri per l’indifferenziato; sacco di carta per carta e cartone; sacco giallo per il multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e tetrapak). Insieme al kit sarà consegnato il materiale informativo con la guida alla corretta raccolta differenziata #buttabene, il nuovo calendario dei ritiri, due 6Card per ciascuna utenza Tari che consentiranno l’accesso ai contenitori stradali.

Il materiale dovrà essere ritirato da ogni utenza. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta. Per qualsiasi richiesta di chiarimento o approfondimento è possibile contattare il numero verde di Sei Toscana 800127484 o scrivere una mail a [email protected]