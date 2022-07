Poggibonsi, ritrovata l’83enne che si era allontanata di casa

Vigili del fuoco del comando di Siena e carabinieri di Poggibonsi sono in azione da stanotte per cercare un’anziana 83enne affetta da demenza senile, che si è allontanata dalla propria abitazione. Sul posto, spiegano i vigili del fuoco, è giunto il mezzo unità comando locale, dove il personale specializzato in topografia applicata al soccorso, pianifica e gestisce le squadre di ricerca, composte anche da unità cinofile e da squadre di terra. Previsto anche l’arrivo dell’elicottero per il sorvolo dell’area, e il nucleo Sapr per la ricerca con i droni per la presenza di una zona boschiva situata nelle vicinanze.

Aggiornamento: Buone notizie per la conclusione delle ricerche della donna scomparsa ieri sera, con il ritrovamento in vita alle ore 10:15 in una zona impervia denominata “Fosso di S. Agostino”, individuata da una squadra di volontari. La donna è stata recuperata dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri e dai volontari con l’utilizzo di un toboga e trasportata in prossimità della strada per essere consegnata al medico del 118 per i controlli sanitari.