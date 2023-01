Poggibonsi, riparte l’anno accademico dell’Università dell’età libera

Il prossimo 14 gennaio, alle ore 16, presso l’Università dell’età libera “Viviana Cardinali” di Poggibonsi saranno presentati al pubblico i corsi previsti per la seconda parte dell’anno accademico 2022/2023 con i quali prosegue l’attività che l’Università è stata pronta a riproporre non appena l’andamento della pandemia da coronavirus l’ha reso possibile, offrendo la consueta dimensione di incontro sociale e condivisione culturale in coerenza con i valori del Centro Insieme di cui è una prestigiosa emanazione.

Ben cinque i corsi riusciti positivamente e con un soddisfacente numero di iscritti nella prima parte dell’anno, imperniati su svariati temi interessanti e anche impegnativi come Principi della Filosofia (docente Massimo Marilli), La depressione nell’anziano (docente Tamara Casini), Il suono del cinema (docente Francesco Oliveto), Corso di Pittura (docente Renzo Regoli) e Principi di Economia (docente Loreno Cecconi). Il corso di filosofia e quello di economia hanno addirittura incrementato per ben due volte il numero delle lezioni previste su richiesta dei partecipanti, ed avranno un ulteriore appendice nel mese di gennaio in attesa dell’inizio dei nuovi corsi.

Per la seconda parte dell’anno sono in programma i seguenti corsi, Corso di pittura (docente Renzo Regoli), Guida alla scrittura di diari e autobiografie (docente Marcello Lucci), Insidie del web (docente Marta Tiezzi), Flora della Toscana: erbe della salute, piante tossiche e velenose (docente Bruno Squartini), Gli Etruschi di Poggibonsi (docente Rossella Merli), Scrittura creativa (docente Leonilde Bartarelli).

I corsi della Università dell’età libera sono realizzati con il patrocinio dell’amministrazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Università, via Trento, 77 da lunedì 9 gennaio 2023 nei seguenti giorni e con il seguente orario: da lunerdì a venerdì dalle ore 16 alle ore 18; mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 10.

E-mail : [email protected]